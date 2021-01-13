احذر طقس الساعات المقبلة.. رياح شديدة ورمال وأتربة

جدة - نرمين السيد - وأكد الخبراء أن الرياح المثيرة للأتربة والرمال ستكون على مناطق من القاهرة والوجه البحرى، ومناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة.
كما حذروا من سرعة الرياح على القاهرة والتى تصل الآن 19 عقدة أى ما يقرب من 36 كيلو مترا فى الساعة، يصاحبها إثارة للرمال والأتربة.
يأتى ذلك بعد حالة من استقرار الطقس على مدار الأسابيع الماضية فى القاهرة وأغلب المحافظات.
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