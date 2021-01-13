هيئة الشراء: لدينا مخزون استراتيجى من الكمامات والمطهرات

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مُشددةً على انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنةً بأسعارها خلال الموجة الأولى للفيروس، وذلك بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات، مع توافر مخزون استراتيجى منها يكفى حاجة المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى استمرار شن حملات تفتيش دورية على الصيدليات والأسواق، لمنع أى تلاعب بالأسعار.
وفى سياق متصل، يتواجد نحو 180 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 50 ألف كمامة لكل خط، بما يعادل حوالى 9 ملايين كمامة يوميا، كما تم اتخاذ عدداً من الإجراءات التى ساهمت فى انخفاض أسعار الكمامات، مثل فتح الاستيراد وافتتاح مصانع جديدة لتصنيع الكمامات، إلى جانب ضخ وزارة التموين الكمامات القماشية التى أسهمت أيضاً فى زيادة المعروض.
وناشدت الهيئة المصرية للشراء الموحد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى قد تؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
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