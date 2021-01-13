الخميس.. طقس معتدل بالقاهرة ورياح على السواحل

جدة - نرمين السيد - كما توقع الخبراء أن يسود طقس بارد ليلاً على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأكدوا أن هناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى بنسبة 40% وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية بنسبة 60%.

كما تستمر حركة الرياح فى نشاطها على القاهرة والوجه البحرى، مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.