وزير الرى ومحافظ الفيوم يتابعان مشروعات تأهيل وتبطين المساقى

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - رافقهما خلال الزيارة الدكتور محمد عماد ناىٔب المحافظ، والمهندس عمرو نبيل أبو السعود عضو مجلس الشيوخ، والمهندس شحتة إبراهيم رىٔيس مصلحة الرى بوزارة الرى، والمهندس مصطفى سعد مدير عام تطوير الرى بالوزارة، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الرى بالفيوم.
أشار وزير الموارد الماىٔية والرى إلى أن الزيارة تأتى للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال بمشروعات تأهيل وتبطين المجارى الماىٔية بالفيوم، والتأكد من نسب التنفيذ والمناطق المخدومة من تلك المشروعات، مؤكدًا متابعته الدورية لمختلف أعمال الرى الحديث وتأهيل الأبحر وتبطين المساقى خلال الزيارات المتتالية، وأنه سيتم تبطين جميع المجارى الماىٔية على مستوى محافظة الفيوم خلال 3 سنوات.
وأوضح وزير الرى أن أعمال تبطين بحر مطرطارس الشرقى بطول 5 كيلومترات بتكلفة 11,4 مليون جنيه، ويخدم 2.196 فدانًا، بجانب تأهيل مسقة أم راسين بقرية أبو السعود، بالمشاركة بين المزارعين ووزارة الرى، بطول 7 كيلومترات وتخدم 253 فدانًا، لافتًا انه تم الانتهاء من 5 كيلومترات منها فى فترة سابقة، وتم استكمال أعمالها خلال العام المالى الحالى لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بنطاق مركز الفيوم.
كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال تبطين ترعة كفر أبو عميرة بطول 1,6 كم، بتكلفة 2,7 مليون جنيه، وتخدم ألف فدان بنطاق مركز طامية.
واستعرض وزير الرى جهود الوزارة لتطوير أساليب الرى الحديث والجهود المبذولة من الدولة تجاه هذا القطاع الحيوى المهم الذى يخدم شريحة كبيرة من المواطنين العاملين بمجال الزراعة، مؤكدًا تحفيز الفلاحين لاستخدام الأساليب والنظم الذكية للرى وأنواعها، التى توفرها الوزارة بما يزيد من انتاجية الفدان لتصل من 30:40%، بما يؤدى لاستقرار الأسعار، ويمنع تسرب مياه الرى لتصل للنهايات، وبما يحقق العدالة بين المزارعين ويمنع التعدى عليها.
وخلال الزيارة، استعرض مدير عام التطوير بوزارة الرى مخطط تجهيز مساحة 7 أفدنة كمرحلة أولى لريها بالطرق الحديثة على المسقة التى تم تبطينها بنطاق قرية أبو السعود.
وثمن وزير الرى جهود محافظ الفيوم فى متابعته الدورية لكل مشاريع الرى الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، وتحفيزه الداىٔم للفلاحين على استخدام على الأساليب الحديثة للرى، وجعلهم شريكًا أساسيًا فى تنفيذ المشروعات، وحثهم على المحافظة على هذه الإنجازات.
ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بزيارة وزير الموارد الماىٔية والرى للمحافظة لتفقد مشروعات الرى الحديث على أرض الواقع، وأن أعمال تطوير الرى تسير بخطى مدروسة على أحدث النظم العلمية، لافتًا إلى أن أعمال تأهيل وتبطين المجارى الماىٔية بشتى أرجاء المحافظة، تستهدف منع تسرب المياه وتوفيرها والمحافظة على الأراضى الزراعية وتحسين الإنتاج.
وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى الارتقاء بكل المشروعات الخدمية والتنموية لدفع عجلة التنمية، والعمل على توفير الخدمات المناسبة لكل العاملين بشتى القطاعات بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم، لافتًا إلى الدور المهم لمديرية الرى فى تنفيذ المشروعات تبعًا لجداول زمنية معدة سلفًا بالتنسيق مع مسؤولى الزراعة، وأن أعمال التطوير الجارى تنفيذها يعود بالإيجابية على المزارعين، فضلاً عن أعمال تطهير الأبحر خلال فترة السدة الشتوية.
وخلال الزيارة استمع وزير الرى ومحافظ الفيوم، إلى عدد من المزارعين وأصحاب الأراضى الزراعية، بشأن فواىٔد مشروعات الرى الحديث وتبطين وتأهيل المجارى الماىٔية، وخدمة تلك المشروعات لمساحات أكبر من الأراضى الزراعية وزيادة انتاجيتها، من خلال استخدام الوساىٔل الحديثة بمجالى الرى والزراعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرى ومحافظ الفيوم يتابعان مشروعات تأهيل وتبطين المساقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.