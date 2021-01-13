وزير الرى ومحافظ الفيوم يتابعان مشروعات تأهيل وتبطين المساقى

جدة - نرمين السيد - رافقهما خلال الزيارة الدكتور محمد عماد ناىٔب المحافظ، والمهندس عمرو نبيل أبو السعود عضو مجلس الشيوخ، والمهندس شحتة إبراهيم رىٔيس مصلحة الرى بوزارة الرى، والمهندس مصطفى سعد مدير عام تطوير الرى بالوزارة، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الرى بالفيوم.

أشار وزير الموارد الماىٔية والرى إلى أن الزيارة تأتى للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال بمشروعات تأهيل وتبطين المجارى الماىٔية بالفيوم، والتأكد من نسب التنفيذ والمناطق المخدومة من تلك المشروعات، مؤكدًا متابعته الدورية لمختلف أعمال الرى الحديث وتأهيل الأبحر وتبطين المساقى خلال الزيارات المتتالية، وأنه سيتم تبطين جميع المجارى الماىٔية على مستوى محافظة الفيوم خلال 3 سنوات.

وأوضح وزير الرى أن أعمال تبطين بحر مطرطارس الشرقى بطول 5 كيلومترات بتكلفة 11,4 مليون جنيه، ويخدم 2.196 فدانًا، بجانب تأهيل مسقة أم راسين بقرية أبو السعود، بالمشاركة بين المزارعين ووزارة الرى، بطول 7 كيلومترات وتخدم 253 فدانًا، لافتًا انه تم الانتهاء من 5 كيلومترات منها فى فترة سابقة، وتم استكمال أعمالها خلال العام المالى الحالى لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بنطاق مركز الفيوم.

كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال تبطين ترعة كفر أبو عميرة بطول 1,6 كم، بتكلفة 2,7 مليون جنيه، وتخدم ألف فدان بنطاق مركز طامية.

واستعرض وزير الرى جهود الوزارة لتطوير أساليب الرى الحديث والجهود المبذولة من الدولة تجاه هذا القطاع الحيوى المهم الذى يخدم شريحة كبيرة من المواطنين العاملين بمجال الزراعة، مؤكدًا تحفيز الفلاحين لاستخدام الأساليب والنظم الذكية للرى وأنواعها، التى توفرها الوزارة بما يزيد من انتاجية الفدان لتصل من 30:40%، بما يؤدى لاستقرار الأسعار، ويمنع تسرب مياه الرى لتصل للنهايات، وبما يحقق العدالة بين المزارعين ويمنع التعدى عليها.

وخلال الزيارة، استعرض مدير عام التطوير بوزارة الرى مخطط تجهيز مساحة 7 أفدنة كمرحلة أولى لريها بالطرق الحديثة على المسقة التى تم تبطينها بنطاق قرية أبو السعود.

وثمن وزير الرى جهود محافظ الفيوم فى متابعته الدورية لكل مشاريع الرى الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، وتحفيزه الداىٔم للفلاحين على استخدام على الأساليب الحديثة للرى، وجعلهم شريكًا أساسيًا فى تنفيذ المشروعات، وحثهم على المحافظة على هذه الإنجازات.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بزيارة وزير الموارد الماىٔية والرى للمحافظة لتفقد مشروعات الرى الحديث على أرض الواقع، وأن أعمال تطوير الرى تسير بخطى مدروسة على أحدث النظم العلمية، لافتًا إلى أن أعمال تأهيل وتبطين المجارى الماىٔية بشتى أرجاء المحافظة، تستهدف منع تسرب المياه وتوفيرها والمحافظة على الأراضى الزراعية وتحسين الإنتاج.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى الارتقاء بكل المشروعات الخدمية والتنموية لدفع عجلة التنمية، والعمل على توفير الخدمات المناسبة لكل العاملين بشتى القطاعات بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم، لافتًا إلى الدور المهم لمديرية الرى فى تنفيذ المشروعات تبعًا لجداول زمنية معدة سلفًا بالتنسيق مع مسؤولى الزراعة، وأن أعمال التطوير الجارى تنفيذها يعود بالإيجابية على المزارعين، فضلاً عن أعمال تطهير الأبحر خلال فترة السدة الشتوية.

وخلال الزيارة استمع وزير الرى ومحافظ الفيوم، إلى عدد من المزارعين وأصحاب الأراضى الزراعية، بشأن فواىٔد مشروعات الرى الحديث وتبطين وتأهيل المجارى الماىٔية، وخدمة تلك المشروعات لمساحات أكبر من الأراضى الزراعية وزيادة انتاجيتها، من خلال استخدام الوساىٔل الحديثة بمجالى الرى والزراعة.