جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار الوزارى المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 9422 لسنة 2020، أنه بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وجاء بالقرار على أن يتم العمل بعد من اليوم التالى لتاريخ نشره والصادر فى 27 ديسمبر الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العدل تسمح لأعضاء الإدارات القانونية بـ«تطوير العشوائيات» بمزاولة المحاماة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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