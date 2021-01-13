صور.. إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، أنه قد تم تشميع 3 مراكز تعليمية خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشددت رئيس الحى على أنه لا تهاون فى مواجهة أى مخالفات تضر بالصالح العام للمواطن، مؤكدة أن الحملات مستمرة بنطاق حى غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كان الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، شكل لجنة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، فى ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".