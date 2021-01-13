وكيل النواب: السيسي أول رئيس يضع رؤية مستقبلية لمصر

أكد وكيل مجلس النواب النائب محمد أبوالعينين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يضع رؤية مستقبلية لمصر في كافة المجالات.

وقال أبو العينين، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية من خلال توفير فرص استثمارية في كافة محافظات مصر لتواكب جميع المشروعات.

وأضاف أن ما تم من مشروعات عملاقة وبنية تحتية، التي لم يسبق لها مثيل، تمثل شريان حياة الاستثمار العالمي، منوها إلى أنه والزملاء الأعضاء عازمون على وضع تشريعات من أجل مواكبة هذه النقلة النوعية في البنية التحية التي وضعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسير بسرعة الصاروخ ويجب على الحكومة وكافة مؤسسات الدولة أن تسير بنفس السرعة لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدا أنه ومن خلال تشريفه بمنصب وكيل المجلس سيسعى ومع كافة الأعضاء لتحريك سرعة التشريعيات الاقتصادية وغيرها بنفس السرعة.