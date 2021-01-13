رئيس ”النواب” يطالب جميع الأعضاء بالمشاركة في اللجان النوعية للمجلس والحرص على...

شدد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على ضرورة تصدير صورة للعالم عن الحياة البرلمانية المصرية عبر الالتزام بالتقاليد النيابية والبرلمانية.

وقال جبالي ، خلال الجلسة العامة الإجرائية اليوم الأربعاء لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، إنه يجب على جميع الأعضاء الالتزام بالمواعيد وتقاليد البرلمانية الراسخة حتى نصدر صورة عن تقاليد الحياة البرلمانية المصرية صاحبة التاريخ الطويل.

وأشاد جبالي بحرص النواب على الدخول في مواعيدها المحددة لبدء الجلسة، مؤكدا أن ذلك يمثل صورة حضارية عن مجلس النواب المصري.

وأضاف أ اختيار أعضاء اللجان سيكون بالنواب الأقدم وأصحاب الخبرات في مجالاتهم، مشددا على ضرورة أن يسارع من لم يحدد اللجنة التي يريد الانضمام إليها بتقديم طلب إلى الأمانة العامة.