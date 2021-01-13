شدد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي على ضرورة تصدير صورة للعالم عن الحياة البرلمانية المصرية عبر الالتزام بالتقاليد النيابية والبرلمانية.
وقال جبالي ، خلال الجلسة العامة الإجرائية اليوم الأربعاء لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، إنه يجب على جميع الأعضاء الالتزام بالمواعيد وتقاليد البرلمانية الراسخة حتى نصدر صورة عن تقاليد الحياة البرلمانية المصرية صاحبة التاريخ الطويل.
وأشاد جبالي بحرص النواب على الدخول في مواعيدها المحددة لبدء الجلسة، مؤكدا أن ذلك يمثل صورة حضارية عن مجلس النواب المصري.
وأضاف أ اختيار أعضاء اللجان سيكون بالنواب الأقدم وأصحاب الخبرات في مجالاتهم، مشددا على ضرورة أن يسارع من لم يحدد اللجنة التي يريد الانضمام إليها بتقديم طلب إلى الأمانة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس ”النواب” يطالب جميع الأعضاء بالمشاركة في اللجان النوعية للمجلس والحرص على... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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