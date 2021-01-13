ضبط أقراص مخدرة و27 ألف يورو بحوزة راكب بمطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران، القادمة من باريس اشتبه حسن مختار مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من فرنسا. وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه. وبالعرض على حسين هيكل حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف مصطفى عبدالفضيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 17 شريط برازولام و58 شريط ترامادول المخدرة و 27940 يورو مخبأة داخل حقائبه. قرر احمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 5 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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