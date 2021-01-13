متخرجوش من البيت النهاردة..التقلبات الجوية بدأت.. فيديو

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي، أسباب استمرار في الارتفاع بدرجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية من السنة، وهو على غير المتعارف عليه كل عام في فصل الشتاء، حيث يشهد يناير في كل عام انخفاض في درجات الحرارة مع أمطار على محافظات الجمهورية، ولكن هذا العام مختلف.

أوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه رغم بدء فصل الشتاء رسميا في 21 ديسمبر الماضي، إلا أن استمرار درجات الحرارة المرتفعة، هو وقوع البلاد تحت تأثير مرتفع جوي "سيبيري" قادم من الجزيرة العربية، وهو محمل بكتلة هوائية دافئه يصاحبها نسب رطوبة عالية وهي السبب في الشبورة الكثيفة التي تشهدها البلاد في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق.

وتوقع مدير التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن تخف حدة المرتفع الجوي خلال النصف الثاني من يناير الجاري، ومنتظر أن يكون هناك تقلبات جوية تزيد من الأحساس بوجود فصل الشتاء، ووصف درجات الحرارة هذه الفترة بأنها حول المعدلات الطبيعية ولكن ارتفاعها النسبي في هذا التوقيت بسبب المرتفع السيبيري الذي تشهد البلاد المتزامن مع مرتفع جوي أخر في طبقات الجو العليا تسبب في زيادة نسب الرطوبة في الجو.

وأشار إلى أن استمرار الضباب والشبورة الكثيفة على الطرق مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، بعدها تعاود الطرق والأجواء إلى أحوالها المستقرة الشتوية الطبيعية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت اليوم الجمعة، أن هناك موجة أمطار خفيفة تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري، تبدأ من الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس المقبل، يصاحب تلك الموجة استمرار الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على عدة طرق ومناطق مختلفة بالبلاد.