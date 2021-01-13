الأطباء البيطريين: إعلان أسماء المرشحين في انتخابات فرعيتي القاهرة والجيزة 18 يناير

عقدت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابتي الأطباء البيطريين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهري، وحضور كل من الدكتور أحمد البنداري، والدكتور الحسيني عوض، والدكتور أيمن حلمي، وتحت إشراف الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين.
وبحسب بيان، قررت اللجنة نشر الأسماء النهائية للمرشحين على جميع مقاعد النقابتين الفرعيتين في جريدتين رسميتين، الاثنين 18 يناير 2021، ودعوة جميع المُرشحين لتسليمهم أسطوانة بها أسماء أعضاء الجمعية العمومية، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021.
وطالبت اللجنة جميع الأطباء البيطريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الواقية، حفاظًا على صحتهم خلال المشاركة في الانتخابات المقرر لها 2 فبراير 2021.
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