نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: لجنة علمية متخصصة في الإعجاز الرباني في الكون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بصدد تشكيل لجنة علمية متخصصة في الإعجاز الرباني في الكون وفي جسم الإنسان، انطلاقًا من قوله تعالى: " سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ".

وتضم اللجنة نخبة شديدة التميز من أساتذة كليات الطب في مختلف التخصصات، وكليات العلوم ولا سيما في علم التشريح والجيولوجيا، وكليات الزراعة ولا سيما في أقسام النباتات والحشرات، والتربة، وبعض أساتذة مراكز البحوث العلمية، لعدة أهداف:

1- نشر الثقافة العلمية وبيان قدرة وعظمة الله في الكون.

2- عقد دورات علمية متخصصة للأئمة والواعظات في هذا المجال.

3- عمل برنامج تلفزيوني متخصص في ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.