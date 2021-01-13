نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 رسائل جديدة من وزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الصحة والسكان اليوم عدة بيانات هامة خاصة باحصائيات ومستجدات فيروس كورونا، ومنها أرتفاع نسبة الشفاء عن الفترة الماضية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزارة الصحة والسكان:

ارتفاع نسبة الشفاء:

وكشفت وزارة الصحة والسكان من خلال منشور اليوم عن ارتفاع معدل الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية إلى 78.8 % بعد تسجيل 119635حالة تعافي من الفيروس بالجمهورية.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 151723 حالة من ضمنهم 119635 حالة تم شفاؤها و8304 حالة وفاة.

لا ينتقل فيروس كورونا عن طريق لبن الأم:

أشارت الوزارة، الي أن فيروس كورونا، لا ينتقل عن طريق لبن الثدى أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن بالمرض.

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم: يتكون لدى الأم أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتى تنتقل مباشرة لجسم الطفل عن طريق لبن الأم لتزيد من مناعة الطفل واللبن الصناعى لا يعطى هذه المناعة.

بيان صادم للمدخنين:

أوضحت وزارة الصحة والسكان، فى منشور صادم اليوم، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك، بحسب الإحصاءات نصف عدد المدخنين البالغين الحاليين سيموتون مستقبلا بسبب أمراض متعلقة بالتدخين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.

وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وأضافت الوزارة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.

إمدادات المستشفيات بالأكسجين:

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع منظومة متابعة سلاسل إمداد الأكسجين بالمستشفيات والأسرة والرعايات المركزة كل 6 ساعات، مشيرة إلى أن هناك تواصل تام مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لرفع واقع المستشفيات خاصة مستشفيات العزل والحميات التى تترد عليها حالات عزل كورونا

وأضافت الوزارة، إن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقدم تقريرا يوميا عن وضع مستشفيات العزل وحالة المرضى بداخلها مع تقرير آخر يتضمن رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية ورصيد الاكسجين.