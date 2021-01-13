نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب تركيب عداد كودي 2021 وخطوات تقديم الطلب إلكترونياً من المنزل ونهاية مهلة الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من الناس لا يحبون تركيب هذا العداد الكودي والذي من الممكن أن يقوم بتركيبه شركة الكهرباء في العديد من المباني الحديثة، حيث أن التقديم على العداد الكهربائي الكودي من المفترض أن يتم غلق باب التقديم في خلال أسبوع من العام الجديد 2021، ولكن سنتلقى اليوم بعض خطوات التقديم على العداد الكهربائي الكودي لعام 2021.

أخر موعد لتقديم طلبات تركيب العداد الكودي

أعلن وزيرة الطاقة والكهرباء في مصر أن المفترض بأن يكون أخر موعد لتقديم طلبات التقديم على تركيب العداد الكودي يكون في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي لعام 2020، ولكن قد تم امتداد المدة حتى يستطعون جميع المناطق العشوائية من تكلفة التركيب وتجهيز العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يمكنهم أن يركبوه في أي منزل ويزيل العداد الكهربائي العادي.

خطوات التقديم على عداد كهربائي كودي لعام 2021

يمكن لأي شخص يريد أن يقوم بتقديم عداد الكهربائي الكودي أن يتبع هذه الخطوات اللازمة لتفعيل العداد الرقمي الكودي في جميع المنازل:-