نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب تركيب عداد كودي 2021 وخطوات تقديم الطلب إلكترونياً من المنزل ونهاية مهلة الحصول عليه في المقال التالي
عمر شويل - جدة العديد من الناس لا يحبون تركيب هذا العداد الكودي والذي من الممكن أن يقوم بتركيبه شركة الكهرباء في العديد من المباني الحديثة، حيث أن التقديم على العداد الكهربائي الكودي من المفترض أن يتم غلق باب التقديم في خلال أسبوع من العام الجديد 2021، ولكن سنتلقى اليوم بعض خطوات التقديم على العداد الكهربائي الكودي لعام 2021.
أخر موعد لتقديم طلبات تركيب العداد الكودي
أعلن وزيرة الطاقة والكهرباء في مصر أن المفترض بأن يكون أخر موعد لتقديم طلبات التقديم على تركيب العداد الكودي يكون في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي لعام 2020، ولكن قد تم امتداد المدة حتى يستطعون جميع المناطق العشوائية من تكلفة التركيب وتجهيز العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يمكنهم أن يركبوه في أي منزل ويزيل العداد الكهربائي العادي.
خطوات التقديم على عداد كهربائي كودي لعام 2021
يمكن لأي شخص يريد أن يقوم بتقديم عداد الكهربائي الكودي أن يتبع هذه الخطوات اللازمة لتفعيل العداد الرقمي الكودي في جميع المنازل:-
- عليك الدخول أولاً على الهيئة العامة للكهرباء من هنا
- يتم كتابة الاسم بالكامل المكون من أربعة أسماء متتالية .
- قم بكتابة الرقم القومي التابع لك.
- قم بإرفاق صور من البطاقة الشخصية الخاصة بك ورفعها على الموقع.
- يكتب المحافظة التابع لها وكود المحافظة.
- وتقوم بإتمام كافة البيانات المطلوبة حتى تستطيع أن يعطي الموقع لك موعد لاستلام العداد الكودي.
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