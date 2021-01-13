لينك تكافل وكرامة 2021 الجديد tk.moss.gov.eg وطريقة الاستعلام بالرقم القومي

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محمد سياف - ابو ظبي - لينك تكافل وكرامة 2021 الجديد للاستعلام عن موعد صرف دعم شهر يناير للأفراد المسجلين على قائمة المستحقين للمعاش في وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم صرف المستحقات لحوالي مليون و237 ألف و582 فرداً مقيدين في كرامة بينما يصرف 2 مليون و175 ألف و603 في تكافل.

لينك تكافل وكرامة 2021

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وضعها إلى رابط استعلام تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، لأتاحه الفرصة للمستفيدين من الاستعلام عن موعد صرف الدعم المادي لهم عن شهر يناير، كما يمكن من خلال لينك تكافل وكرامة 2021 الجديد التعرف على إدراج أسماء المستفيدين من المعاش وتقديم التظلمات والشكاوى في حال عدم إدراج الاسم في البوابات الرسمية الخاصة بتقديم الشكوى.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة يكون من خلال استخدام بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن المسجل لدى وزارة التضامن وعن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى لينك تكافل وكرامة 2021 الجديد من هنا. تحديد خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة. تسجيل الرقم القومي. عرض النتيجة.

ميزانية تكافل وكرامة لعام 2020

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن هناك نحو 14 مليون و200 ألف فرد لديهم الحق في الاستفادة من برنامج الدعم النقدي، كما أن هناك حوالي ثمانية مليون وأربعمائة ألف فرد تم تسجيلهم على قاعدة البيانات طوال مدة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الموازنة العامة الخاصة بتكافل وكرامة بلغت حوالي ثمانية عشر ونصف مليار جنيه للعام الماضي.