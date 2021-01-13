بالفيديو: وفاة 11 طبيب في 24 ساعة ونقابة الأطباء توجه نصائح هامة للمواطنين

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محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان عن وفاة 11 طبيب في 24 ساعة، ونعت نقابة الأطباء شهداء الجيش الأبيض الذين وافتهم المنية أثناء تصديهم لهذا الفيروس القاتل، والتي انتشر بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة، مما جعل بعض الدول الآن تقوم بالإغلاق التام لحصار الفيروس ومنع انتشاره.

وفاة 11 طبيب في 24 ساعة ونقابة الأطباء توجه نصائح هامة للمواطنين

وقال أميين صندوق نقابة الأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، أن فيروس كورونا هو وباء عالمي، ولا يفرق بين طبيب وغيره ويصيب الجميع بلا استثناء، مضيفاً أن جميع منظمات الصحة في العالم تتعرض للإصابة بالفيروس والوفاه ووتعرض لما يتعرض له الأطباء في مصر، وتوجه بالشكر للأطقم الطبية على يبذلوه من جهد لمحاربة الفيروس.

وبعد وفاة 11 طبيب في 24 ساعة بمصر، وخلال مداخلة هاتفية لأمين صندوق القابة العامة للأطباء، مع مع تن الفضائية، وجه أبو بكر نصيحة للمواطنين مناشداً إياهم بالحفاظ على ارتداء الكمامة والأخذ بجميع الإجراءات الإحترازية.

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وأضاف أبو بكر أن الشعب عليه دور مهم لا يقل عن الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية والقطاع الطبي، ويتمثل دورهم في الأخذ بالإجراءات الإحترازية، وأشار إلى أن الفيروس سريع الإنتشار، وأنه ربما يكون الشخص مصاب بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض ويعدي الآخرين، ولذلك يجب ارتداء الكمامة.