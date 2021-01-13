مستشار الرئيس لـ دوت الخليج: تراجع الإصابات لا يعنى تخطى الذروة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن تراجع الإصابات الذى تشهده مصر حاليا، لا يعنى أننا تخطينا ذروة الموجة الثانية، فلا بد أن ننتظر لعدة إيام حتى تستقر الأمور، مؤكدا أن هناك تراجعا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر.





وأكد مستشار الرئيس فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن برتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا تتغير حسب الظروف وحالات المصابين، كما أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تتابع الأمور بشكل جيد وبصفة مستمرة، مشيرا إلى أنه حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد فى برتوكولات العلاج. وعن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا، أوضح قائلا: "الحالات تكون لمواطنين أصيبوا على مدار عدة أيام سابقة قد تكون 15 أو 20 يوما وليست ليوم واحد".

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