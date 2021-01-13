محافظ المنيا يوجه إدارة خدمة المواطنين باستقبال الشكاوى إلكترونيا فقط

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الإجراءات للحد والوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية لمواجهة الفيروس، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، ولمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوى إلكترونيا فقط من خلال: الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg أو الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتساب بالإدارة 01100585052، فضلاً عن مبادرة صوتك مسموع 15330، أو واتس آب 01150606783
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