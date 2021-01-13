صور.. محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم قروض حسنة للشباب والأسر الفقيرة

جدة - نرمين السيد - شهد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حفل تسليم القروض الحسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة مشروعات مستدامة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والعقيد عصام حندولة، مدير فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، وعمرو الشافعى، مدير قطاع بنك القاهرة.





وأوضح محافظ كفر الشيخ خلال الحفل أن جمعية الأورمان سلمت 36 شيك قرض للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة 50 مشروعا ممولا حرفيا، وذلك فى إطار التعاون الصادق والمثمر بين جمعية الأورمان ومحافظة كفرالشيخ وبنك القاهرة.

وقدم محافظ كفر الشيخ خالص الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور هام وحيوى فى خدمة المجتمع ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة فى مختلف المجالات لخدمة أبناء المحافظة.

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