الكنيسة الأسقفية: نتمنى برلمانا يدفع الحياة السياسية والتشريعية

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، الذى تم انتخابه أمس، متمنيًا للبرلمان الجديد العمل لصالح البلاد فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد، إذ تواجه مصر تحديات داخلية وخارجية وإقليمية.





وقال حنا، فى بيان له اليوم الأربعاء، "نثق أن المستشار الجبالى بخبرته القانونية والتشريعية الواسعة سيشكل إضافة قوية للحياة النيابية المصرية ذات التاريخ العريق إذ يعتبر البرلمان المصرى الأقدم فى إفريقيا والشرق الأوسط". وتمنى رئيس الكنيسة الأسقفية أن يمنح الله الحكمة للنواب الجدد والقدامى وأن يشكل مجلس النواب دفعة إيجابية للحياة السياسية المصرية تشريعيًا وتنفيذيًا.

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