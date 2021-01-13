شاهد.. مطار القاهرة يتزين بتميمة كأس العالم لكرة اليد تزامنا مع انطلاق...

زينت شركة مصر للطيران، صالات مطار القاهرة الدولى بتميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي تستضيفها مصر اليوم وحتى 31 يناير الجاري، كما وضعت شعار البطولة علي أسطول النقل البري ومعدات الشركة للخدمات الأرضية بمهبط مطار القاهرة الدولى.

ويواصل مطار القاهرة الدولي استقبال المنتخبات والشخصيات والوفود علي متن رحلات طيران مختلفة ، ويقوم فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت اشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بإنهاء إجراءات وصول المنتخبات والوفود والشخصيات، وذلك بالتنسيق مع الطيار أشرف حافظ مدير مبني الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم.

كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى، عمل التحاليل اللازمة داخل الأوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة علي مدار اليوم، وذلك للتأكد من خلوهم من أى عدوى.

وكانت شركة ميناء القاهرة الدولي برئاسة المحاسب مجدي اسحاق ، انتهت من كل التجهيزات الخاصة باستقبال المنتخبات والوفد المشاركة بالبطولة، ووضعت بنرات داخل صالات السفر والوصول للترويج للبطولة العالمية، التي تستضيفها مصر، فضلا عن تخصيص لوحات إرشادية لتوجيه الضيوف القادمين من الخارج، وسط إجراءات وقائية مشددة وتوفير كافة المواد المعقمة والمطهرة داخل الصالات لمواجهة فيروس كورونا.