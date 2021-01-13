مصر للطيران تزين صالات الركاب بـ مطار القاهرة بتميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

أجرت الشركة الوطنية مصر للطيران، تجهيزات خاصة داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي المخصص لتسيير رحلاتها الدولية، للترويج لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر وتنطلق اليوم الاربعاء وتستمر حتي 31 يناير الجاري، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
وقامت مصر للطيران، بتزيين صالات مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، بوضع بانرات دعائية خاصة بالبطولة العالمية، بالإضافة إلى تزيين بوابات السفر والوصول بتميمة حورس الخاصة بكأس العالم لكرة اليد للرجال.
يأتي ذلك ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها مصر للطيران، بالتزامن من استضافة مصر للبطولة العالمية، حيث وضعت شعار وتميمة البطولة علي مقاعد جميع الطائرات Head Reast وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصرللطيران لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، وخصصت فريق عمل بمطاري القاهرة وبرج العرب الدولي، لاستقبال الوفود والضيوف المشاركين في بطولة كأس العالم للرجال.
وبالتزامن مع البطولة أيضا، طرحت مصر للطيران تخفيضيات بنسبة 20 % على أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر، تستمر حتي 14 يناير الجاري فقط، علي أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر علي رحلات مصرللطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021 .
وتعمل جميع مجموعات العمل بمصرللطيران ومنها مجموعة المحطة برئاسة حسام شاكر، ومشرف مجموعة العمل أحمد ضاحي، والعلاقات العامة برئاسة حنان شفيق ومشرف المجموعة سيد الجندي، علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنتخبات والضيوف المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد واستقبالهم بمطار القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالشركة القابضة برئاسة اسماء السعدي، وذلك وفقا لتوجيهات الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة الخطوط الجوية.
هذا وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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