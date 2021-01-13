مصر للطيران تزين صالات الركاب بـ مطار القاهرة بتميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

أجرت الشركة الوطنية مصر للطيران، تجهيزات خاصة داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي المخصص لتسيير رحلاتها الدولية، للترويج لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر وتنطلق اليوم الاربعاء وتستمر حتي 31 يناير الجاري، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت مصر للطيران، بتزيين صالات مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، بوضع بانرات دعائية خاصة بالبطولة العالمية، بالإضافة إلى تزيين بوابات السفر والوصول بتميمة حورس الخاصة بكأس العالم لكرة اليد للرجال.

يأتي ذلك ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها مصر للطيران، بالتزامن من استضافة مصر للبطولة العالمية، حيث وضعت شعار وتميمة البطولة علي مقاعد جميع الطائرات Head Reast وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصرللطيران لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، وخصصت فريق عمل بمطاري القاهرة وبرج العرب الدولي، لاستقبال الوفود والضيوف المشاركين في بطولة كأس العالم للرجال.

وبالتزامن مع البطولة أيضا، طرحت مصر للطيران تخفيضيات بنسبة 20 % على أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر، تستمر حتي 14 يناير الجاري فقط، علي أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر علي رحلات مصرللطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021 .