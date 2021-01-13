رغم جائحة كورونا..الزراعة: خطوات جادة لحل أزمة البطاطس

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن أزمة انخفاض أسعار البطاطس يرجع إلي جائحة فيروس كورونا التى أثرت بشكل كبير على كل دول العالم، وكذلك معدلات الاستهلاك في كل أنحاء العالم.



وأشار " القرش" خلال تصريحات ل " دوت الخليج " إلي أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بذلت جهودا كبيرة من أجل تصدير البطاطس والتوسع فيها، وفتحت 22 سوقا خلال هذا العام ، لافتا إلي أن هناك خطوات جادة لحل أزمة البطاطس بالر غم من جائحة كورونا.

وأضاف أن حجم الصادرات لم يزد ومازال كما هو كما كان فى عام 2019 ، ولكن إنتاجية الفدان في مصر زادت، وأصبحت 18 و20 طنا للفدان، بدلا من 15 طنا ، منوها إلي أن مصر تحتل المرتبة السادسة فى تصدير البطاطس عالميا .

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن هناك تنسيقا بشكل مستمر مع الغرف التجارية، والجهات المعنية بالترويج للسلعة في الداخل، بحيث يكون هناك تنظيم لعملية التجارة الداخيلة.