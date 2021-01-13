هيئة الأرصاد: موجة أمطار تضرب البلاد لمدة 6 أيام

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا الخميس، موجة غير مستقرة جديدة تضرب البلاد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وموجة أمطار مصحوبة برياح مثيرة للرمال تكون محملة بالأتربة على مختلف مناطق الجمهورية.

هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، والمتوقع استمرار هذه الموجة حتى الثلاثاء المقبل، كالتالي:

يوم الخميس 14 يناير

متوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم - مطروح - الاسكندرية) على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية) ووسط سيناء وخليج العقبة.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد، بالإضافة إلى السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم الجمعة 15 يناير

أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ومناطق من الوجه البحري، ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون الملاحة البحرية مضطربة على البحر المتوسط.

يومي السبت والأحد

يكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

أما يومي الاثنين والثلاثاء

تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للأتربة، وتعاود نشاط الشبورة في الظهور على الطرق مجددًا يوم الثلاثاء، تكون كثيفة صباحا على الطرق بمناطق القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.