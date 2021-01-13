نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 14 يناير 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الخميس:

- انخفاض فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء

- أمطار متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

يوم الجمعة المقبل:

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

يوم السبت المقبل:

- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الأحد المقبل:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية

يوم الإثنين المقبل:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية

يوم الثلاثاء المقبل:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.