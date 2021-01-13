نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهيد الـ309.. "الأطباء" تنعى رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة الأطباء الشهيدة الدكتورة عزة إبراهيم، رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام، والتى توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة أن الشهيدة الدكتورة عزة إبراهيم، الطبيب رقم الــ(309)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.