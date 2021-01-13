نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 درجات إنخفاض في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء حالة الطقس غدا الخميس، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل علي شمال الصعيد فيما يكون دافئ علي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون بارد علي جنوب سيناء والسواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس والتي تتمثل في شبورة كثيفة مصحوبة أمطار متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم على فترات متقطعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة، كما تكون رياح نشطه مثيرة للأتربة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وتنشط رياح أيضًا على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من مترين الي ٣ أمطار ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.