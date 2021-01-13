الدكتورة ولاء عبد الحميد تحذر من تناول البيض واللبن لمصابي كورونا وتوصي بتناول 3 أنواع من الأدوية

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محمد سياف - ابو ظبي - أكدت الدكتورة ولاء عبد الحميد رئيس قسم العزل بالقاهرة الجديدة على ضرورة منع البيض واللبن عن مصابي كورونا، وخاصة المرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس، مؤكدةً أن البيض واللبن يزيد من صعوبة التنفس عند المرض المصابين بالفيروس.

منع البيض واللبن عن مصابي كورونا و3 أنواع من الأدوية للوقاية من الفيروس

ونصحت عبد الحميد باتباع نظام غذائي صحي لمرضى كورونا، وخاصة الأطعمة التي ترفع المناعة، وأوضحت أنها عالجت أكثر من 5000 حالة مصابة بكورونا ببروتوكول معين ومتاح للجميع.

وأضافت عضو لجنة أزمة كورونا ورئيس قسم العزل بالقاهرة الجديدة أنه بالإضافة إلى منع البيض واللبن عن مصابي كورونا، يجب اتباع البروتوكول الآتي في العلاج.

حقنة فيتامين د كل 3 أيام.

حقنة نيوروبيون كل 3 أيام.

حقنة نيوروفيت كل 3 أيام.

وذلك للمصابين، أي 3 حقن كل ثلاثة أيام، لتقوية العضلات والجسم، لأن الموجة الحالية لفيروس كورونا تصيب الشخص بحالة شديدة من الهمدان والإعياء.

أما الوقاية من فيروس كورونا فيجب على الشخص تناول ما يلي.

الزنك.

فيتامين د.

فيتامين سي.

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وشددت الدكتورة ولاء عبد الحميد على ضرورة الإبتعاد عن أي منتجات صناعية مثل المياه الغازية واللحوم، ونصحت بزيادة تناول الأسماك والتونة.