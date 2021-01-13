صقيع وأمطار وأتربة.. خريطة الطقس من 14 إلى 19 يناير

جدة - نرمين السيد - وجاءت التوقعات كالتالى :

الخميس 14 يناير 2021

أمطار متوسطة "70 % تقريبا على مناطق من "السلوم، مطروح، الإسكندرية" على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "50 % تقريبا" على مناطق من "دمياط، بورسعيد، العريش، رفح" على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "40% تقريبا" على مناطق من "البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية" ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الجمعة 15 يناير 2021

أمطار خفيفة إلى متوسطة "40% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة "30% تقربيا" على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

السبت 16 يناير 2021

أمطار متوسطة "60 % تقربيا" على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "50% تقريبا" على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومن القناة وشمال الصعيد.

الأحد 17 يناير 2021

أمطار متوسطة "60 % تقربيا" على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة "50 % تقربيا" على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومن القناة وشمال الصعيد.

18 يناير 2021

أمطار خفيفة إلى متوسطة "50% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "30 % تقريبا" على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية

19 يناير 2021

أمطار خفيفة "30 % تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.



واختتم بيان الأرصاد بوجود انخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، مع ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.