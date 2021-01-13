صور.. نواب التنسيقية تحدد موقعها بالبرلمان «يسار» المنصة

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس البرلمان المستشار حنفى جبالى، قد أعلن أمس، فى الجلسة العامة، أن ترتيب المقاعد فى الجلسة الأولى لحلف اليمين، كان ترتيبا استثنائيا، وليس دائما.

وأوضح أنه من حق النواب اختيار المقاعد التى يفضلون التواجد بها بداية من الجلسة المقبلة.