صور.. النجم العالمى مينا مسعود يزور الأهرامات: مصر أعظم بلد فى الدنيا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم ديزنى الشهير "علاء الدين"، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذى يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.





من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالنجم المصرى لزيارته مصر خلال تلك الفترة، والذى تعد زيارته لعدد من المعالم السياحية البارزة كأهرامات الجيزة ترويجًا للسياحة المصرية، نظرًا لما وصل إليه النجم من مكانة وشهرة عالمية، وهو ما يؤكد وطنية هذا الشاب المصرى الذى لم يتوانى عن خدمة مصر فقد كان أحد المشاركين بمبادرات وزارة الهجرة، وأول سفير للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" التى تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وقد دعّم المبادرة بمقطع مصور حث فيه شباب المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية والحفاظ على لهجتنا المصرية التى من شأنها الحفاظ على هويتنا وتراثنا.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للممثل المصرى مينا مسعود لحماسه تجاه وطنه مصر وفخره الدائم بمصريته وهويته، حتى أصبح سفيرا لمصر بالخارج بما حققه من نجاحات كبيرة على المستوى الفنى والعام باعتباره من شباب الجيل الثانى من أبناء المصريين بالخارج، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه فى مشواره الفنى، فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم، مشيرة إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر فى الخارج لما له من قوة تأثير، وبالتالى فإن نجاحه يعتبر نجاحًا لمصر بالخارج.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار "إننا نعتز بالمصريين بالخارج ونسعد دائما بما يحققوه من نجاحات ترفع من اسم مصر عاليا"، مضيفًا أن مينا مسعود يعد واحد من هؤلاء الذين لم يغفلوا مكانة مصر ودورها فى نشأته، ليتجسد ذلك فى حرصه على زيارة معالمها السياحية، والترويج لها عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، معربا عن سعادته لشغف النجم المصرى مينا مسعود لمعرفة المزيد عن حضارة مصر وتاريخها.

وتابع وزير السياحة والآثار أن الفنان المصرى مينا مسعود حرص على الاستماع لشرح واف عن تاريخ الأهرامات وإعجاز بنائها الضخم، كما استمع لشرح حول لوحة أبى الهول أو لوحة الحلم تلك اللوحة التذكارية التى أمر بوضعها الفرعون تحتمس الرابع بين اليدين الممتدتين لتمثال أبو الهول فى الجيزة، تخليدا لحلم حَلم به هذا الفرعون قبل أن يعتلى عرش مصر فى عام 1401 قبل الميلاد.

هذا وقال النجم المصرى مينا مسعود إنه يحرص مع كل زيارة لمصر على رؤية الأهرامات وتعد تلك الزيارة هى الثالثة له للاهرامات، ومازال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابا شديداً بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسى فاق قدرة الكثيرين على تفسيره حتى الآن رغم التطور الهندسى الكبير، إلا أن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقى على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية فى العالم.

وقال مسعود، خلال زيارته، إن مصر تظل بالنسبة له أعظم بلد فى الدنيا، وزيارته لها تعد واجب على كل من حقق نجاحا بالخارج، وقال: "دورنا أن نروج لمعالم مصر السياحية"، كما حرص على التقاط صورا ومقاطع فيديو مصورة لنشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، معربًا فيها عن فخره واعتزازه بمصريته وانتمائه لتلك الحضارة العريقة.