صور.. القوى العاملة تسلم 53 عقد عمل لأصحاب الهمم لدمجهم فى المجتمع

جدة - نرمين السيد - سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، 53 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، مقدما الشكر للشركات التى وفرت فرص العمل اللائقة لمتحدى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم.





وأكد سعفان أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الدولة تقوم بتقديم أوجه الرعاية لهذه الفئة بكل أشكالها وصورها، مشيرا إلى العقود التى يتم تسليمها اليوم مقدمة من الدولة المصرية ، وليس من مسؤول أو جهة معينة، لافتا إلى أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أولتها كل الاهتمام، وأعطت التوجيهات بتقديم كل صور الرعاية لهذه الفئة، مضيفا: "نعمل على تقديم هذه الرعاية منذ عام 2018، وأن ملف ذوى القدرات الخاصة أحد الملفات المهمة التى تعمل فيه الوزارة، لتحقيق الاستدامة المطلوبة، بدوام تقديم تلك الفرص لهم بصفة منتظمة لحمايتهم اجتماعيا وشمولهم ضمن إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030".



وشدد سعفان على أن الفرص التى يتم تقديمها لهؤلاء من ذوى الهمم هى فرص حقيقية، ظهرت من اهتمام الدولة بهم، وقدمتها الوزارة وحرصت على ضمان صحتها، بهدف ترسيخ فكرة التسابق والتسارع بين المديريات لتوفير فرص عمل لتلك الفئة فى كافة المحافظات.

ولفت الوزير إلى ضرورة مراعاة الشركات التى تقدم فرص العمل لأبنائنا من ذوى القدرات، درجات الإعاقة، وقدرات كل شخص، ويكون مقياس الأداء "الإنتاجية" وليس الحالة الصحية، فكم من ذوى القدرات من يقوم بإنتاجية أعلى من الأصحاء، أما عن الحالات الإنسانية فلها شق آخر، ولها جهات تعمل على توفيرها والتعامل معها.

وطلب الوزير أى شخص من ذوى القدرات تواجهه أى مشكلة فى مكان عمله بالإسراع بالإبلاغ عنها لمكتب العمل التابع له، موجها الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بحل جميع الشكاوى التى تصل من ذوى الهمم، والتعامل معها بفاعلية وحلها قدر الإمكان، مشددا على أن كل من يعمل بالوزارة فى خدمتهم جميعا.



وكان الوزير قد قدم الشكر لأبناء الوطن من ذوى القدرات الخاصة، مؤكدا أن احتفال اليوم يشهد زيادة لعدد العاملين بالدولة، هؤلاء العاملين ليسوا من الأصحاء وإنما من ذوى الهمم، مما يعطى لمنظومة العمل بالدولة شكلاً آخر ملئ بالأمل والعمل.

ووجه الوزير، الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بعمل قاعدة بيانات حقيقية، لكل من تسلم عقد من ذوى الهمم، يدرج فيها كل بياناته من "اسمه، واسم الجهة المعين بها، والوظيفة والراتب وحالة الإعاقة"، لتكون موجودة بمكتب العمل التابع له وعلى منظومة التحول الرقمى الخاصة بالوزارة، ولضمان المتابعة المستمرة له فى مكان العمل الذى يعمل فيه، حتى تكون وظيفة مستدامة، ومواجهة أى تغير يمكن أن يحدث مستقبلا على طبيعتها، والتعامل مع هذا التغير بكل السبل والعمل على حل المشكلات التى تواجههم فى محيط العمل.

حضر تسليم العقود عزت عمران القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وإيناس إبراهيم سيد مدير مكتب تفتيش قوى عاملة مصر الجديدة والنزهة، وصالح المصرى مدير مكتب تفتيش قوى عاملة شرق مدينة نصر.

وقدم الوزير الشكر لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، والعاملين بمكتب شرق مدينة نصر، ومكتب عمل مصر الجديدة والنزهة على المجهود الذين قاموا به، لتوفير تلك الفرص اللائقة لذوى الهمم لرسم السعادة على حياتهم وحياة أسرهم.