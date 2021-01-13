مصر للطيران: رحلة يومية بين مصر وقطر فور استئناف الحركة الإثنين المقبل

أعلن الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستبدأ في تشغيل أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى قطر يوم الإثنين القادم الموافق 18 يناير الجارى، بمعدل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية إلى بين البلدين بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وقال رشدى فى تصريحات صحفية، إن مصر للطيران تخطط لتشغيل رحلة يومياً من القاهرة إلى الدوحة خلال الفترة الأولى من تشغيل الرحلات المنتظم، على أن تزيد إلي رحلتين حسب حجم الحجوزات والطلب من المسافرين على هذه الوجهة.

وأكد رئيس مصر للطيران، إن الشركة الوطنية حصلت علي موافقة من سلطة الطيران المدني لتشغيل 4 رحلات أسبوعيا من مطار برج العرب بالاسكندرية إلى العاصمة القطرية الدوحة، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد بدء تشغيل هذا الخط بين برج العرب والدوحة.

كان المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، قد أعلن اليوم أن مصر رفعت الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي ، إن التصريحات الخاصة بمندوبى السفارة القطرية بمطار القاهرة ستنهتى خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك لكى يتمكن مسئولى السفارة من تجهيز حركة الوفود القادمة والمغادرة من وإلى مطار القاهرة ، وتقوم سلطة الطيران المدنى بمخاطبة مطار القاهرة بأسماء طواقم الطائرات ومسئولى المحطة والعمليات والمكاتب التابعة للخطوط القطرية وذلك فور صدور تعليمات بذلك.