بعد حكم البراءة.. حنين حسام "فتاة التيك توك" تعود لاستكمال الدراسة والامتحانات بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن الطالبة حنين حسام، المقيدة بكلية الآثار ستعود لاستكمال الدراسة وأداء الامتحانات بعد صدور الحكم بالبراءة وإلغاء الحبس الصادر بحقها.

وأوضح الدكتور علم الدين، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن الطالبة لم يتم فصلها من الجامعة العام الماضى، ولم تمنع قبل ذلك من أداء الامتحانات، ولكن تمت إحالتها للتحقيق.

وأضاف الدكتور علم الدين، أن رئيس جامعة القاهرة رفض فصل الطالبة حنين حسام، أو منعها من أداء الامتحانات، بعد صدور قرار الاتهام لها، حيث أن قرار التحويل للتحقيق ليس معناه المنع من الامتحانات ولكن هو لاستبيان الحقيقة.

يذكر أنه بعد سلسلة من المحاكمات، برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حنين حسام ومودة الأدهم، من عدة اتهامات أبرزها استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقى تحويلات بنكية، من أحد التطبيقات مقابل نسبة المشاهدات، خلال عامى 2019 و2020، بعد نشر صور ومقاطع فيديو اعتبرها البعض خادشة للحياء العام، وقد جاء قرار المحكمة بتبرأتها أمس الثلاثاء.



