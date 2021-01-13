أكد الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة أن المراقبة العامه للتنمية والتعاون بمحافظة السويس عقدت اجتماعا بحضور قيادات الزراعة والبنك الزراعي وجمعيات قرى الخريجين وعدد كبير من المزارعين لمناقشة وتنفيذ نظام الرى الحديث واعتماد أول دفعة قروض لعدد من المزارعين لتركيب شبكات الرى الحديث .
يأتى ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بالاسراع في تنفيذ منظومة الري الحديث والحقلى وفي إطار المتابعة المستمرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الاشتراك في منظومة تطوير الري حيث تحقق فوائد عديدة للمزارعين في تخفيض تكاليف الإنتاج من الاسمدة والتقاوي والمبيدات وايضا تسهم في زيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه وايضا توفير المياه اللازمة لتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
جدير بالذكر أنه في إطار تكليفات رئيس الجمهورية يتم حاليا تنفيذ منظومة الري الحديث في مليون فدان مناصفة بين وزارتي الزراعة والري كمرحلة أولى تنتهي أواخر يونيو القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: اعتماد أول دفعة قروضا لتحديث منظومة الري بمحافظة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.