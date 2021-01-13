قريبا .. محمد جاد في حوار ساخن مع دياب اللوح لكشف مستجدات القضية الفلسطينية

نشر الإعلامي محمد جاد صورة جديدة لة برفقة دياب اللوح سفير دولة فلسطين عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتب محمد جاد : تشرفت بلقاء سعادة السفير دياب اللوح ، سفير دولة #فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. تحدث معي عن مستجدات القضية الفلسطينية، إفشال تسريب أراضي السواحرة بالنبي موسى، جديد العلاقات المصرية الفلسطينية، ملف الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، منظمة الأونروا، وكيف ستتعامل فلسطين مع الرئيس الأمريكي الجديد وغيرها من الموضوعات ، قريبا علي صدي البلد

وأعلن صندوق الاستثمارات الروسي، اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية اعتمدت اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، من المقرر أن يصل لقاح "سبوتنيك" إلى الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من 2021 الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، إن "الجودة العالية والفعالية للقاح سبوتنيك V تجذب اهتماما متزايدا من عدد متزايد من البلدان، مشيرا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيلها وإمداداتها وإنتاجها".

وأضاف ديميترييف أنه "بعد أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، سيتم استخدام سبوتنيك V في الشرق الأوسط أيضا. مما يساعد أيضا بتوحيد جهودنا لتحقيق نصر مشترك مبكر على عدوى فيروس الكورونا من خلال تسهيل الوصول إلى لقاح فعال وآمن لمزيد من البلدان وسكانها".

وأوضح أن تسجيل لقاح "سبوتنيك V"، جاء نتيجة لمميزاته الرئيسية، المتمثلة في "فاعليته التي تزيد عن 90%، ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة من مرض فيروس كورونا".

وقال إنه "تم إثبات سلامة وفعالية ونقص الآثار السلبية طويلة المدى للقاحات الفيروس الغدي في أكثر من 250 دراسة سريرية على مدى عقدين"، مؤكدا أنه تم بالفعل تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص "سبوتنيك V".

هذا وقد تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" في روسيا وبيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر، وبدأت عملية تسجيل لقاح الاتحاد الأوروبي. وأثبتت التجارب أن لقاح "سبوتنيك V" لا يسبب حساسية شديدة.

وجدير بالذكر أنه يمكن تخزين جرعات اللقاح عند درجة حرارة بين +2-8 درجات مئوية ما يسمح بتخزينه في ثلاجة تقليدية دون الحاجة إلى الاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد، ولا يتعدى سعر لقاح "سبوتنيك V" الـ10 دولارات لكل حقنة؛ حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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