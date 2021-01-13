نتكبد خسائر فادحة.. الفلاحين: أزمة البطاطس لم يتم حلها حتى الآن

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن أزمة البطاطس لم يتم حلها حتى الآن ، بل بالعكس زاد الإنتاج مع انخفاض الأسعار مما يكبد المزارعين خسائر فادحة وكبيرة ، موضحا أن الأزمة لم تكن فى البطاطس فقط بل امتدت إلي معظم الخضروات الأخرى .

وأشار " أبو صدام " خلال تصريحات ل " دوت الخليج " ، إلي أن عدم وجود سياسة تسويقية واستراتيجية زراعية للفلاحين يضر بهم سواء انخفاض أو ارتفاع الأسعار .

وناشد " نقيب الفلاحين " بضرورة وضع بورصة سلعية لضبط أسعار المنتجات الزراعية وبالتالى عدم عزوف الفلاحين عن زراعة سلعة معينة ، مضيفا أن جميع أسعار المنتجات الزراعية متدينة حاليا مما تعد فرصة للمستهلك .

وأوضح عبدالرحمن، أن الأسباب الأساسية لانخفاض أسعار المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه يرجع لكثرة المعروض مع انخفاض الطلب بسبب أزمة كورونا.

وأشار إلى أن ارتباك الأسواق خارجيا ومحليا أدى إلى ضعف عمليات التصدير وقلة الإقبال على المنتجات الزراعية بعد غلق المطاعم والفنادق وتوقف السياحة وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أنه فيما أدى ثبات الكميات المزروعة من بعض المحاصيل وزيادتها في البعض الآخر لزيادة الإنتاجية، وكثرة المعروض مع غياب سياسه تسويقية واضحة وعدم نشاط الصناعة المرتبطة بالمنتجات الزراعية وتكدس المنتجات وانهيار الأسعار مع وجود فائض مخزن من بعض المنتجات من المواسم السابقة.