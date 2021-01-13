الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب عن سؤال.. هل يجوز تشكيل ائتلاف برلماني للنائبات بعد ارتفاع نسبتهم؟

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك مجموعة من التحركات البرلمانية بشأن تشكيل ائتلاف برلماني يضم نائبات مصر، لاسيما وان نسبة النائبات تجاوز عددهن 160 نائبة بواقع 27% من إجمالى عدد النواب.

رامي محس: الائتلاف البرلمانى يشكل من 25% من أعضاء المجلس

وأضاف رامى محسن، أن اللائحة اشترطت مجموعة من الشروط بشأن تشكيل الائتلافات البرلمانية، وهي أن يشكل الائتلاف البرلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها

وأهم شرط، أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَبَلية أو على أساس تكتلات عصبية.

رامى محسن: لا يوجد تمثل لنائبات عن كل محافظة

وتابع مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية:" باستقراء هذه الشروط وتطبيقها على مطالب ائتلاف النائبات، نجد توافر شرط الـــ25% من عدد الأعضاء، لكن لا نجد باقي الشروط متوافرة، فلا يوجد تمثيل لنائبتان على الاقل من كل محافظة من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضاف رامى محسن خلال حديثه:" كما أنه لا يجوز تشكيل ائتلاف قائم على تمثيل "فئوي" وبالتالى لا يجوز تشكيل ائتلاف برلماني للنائبات فقط.

لكن يجوز تكوين تكتل للنائبات كتحركات سياسية مثل تكتل 25/30، وتنسيقية شباب الاحزاب، ككيانات سياسية دون ان يكون لها سند لائحي سوى تقارب اعضائها واتفاقهم على الاهداف الوطنية النبيلة.

وأكمل رامي محسن، مما لاشك فيه ان وجود تكتل لنائبات مصر سوف يثرى الحياة النيابية لاسيما الدفاع عن القوانين والتشريعات التى تخص المرأة المصرية، وكذا اقرار مجموعة من القوانين الخاصة بالاحوال الشخصية والعنف ضد المرأة وتشريعات الطفل والاسرة.