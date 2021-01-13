أحمد عز يستعد لخوض الموسم الدرامي.. والبطلة مفاجأة

غاب الفنان أحمد عز، عن جمهوره فترة كبيرة، إلا أنه عاد من جديد ليخوض السبق الدرامي الرمضاني عام 2021 بمسلسل "هجمة مرتدة".

بعد تأجيله من العام الماضي، حيث

وجاء تكثيف المشاهد الأخيرة بعد وضع المخرج مجدي الهواري وإدارة مشروع "كايرو شو" جدولا لعرض مسرحية علاء الدين نهاية الشهر الجاري من بطولة أحمد عز وضرورة تفرغه لها من جديد.

أحمد عز يستعد لمغامرة جديدة

يكثف المخرج أحمد علاء تصوير مشاهد المسلسل

قرر عز تكثيف المشاهد الأخيرة من المسلسل والتي تمتد إلى أسبوعين فقط وينتهي تماما من المسلسل الرمضاني الجديد ويتفرغ لاعماله الاخري، بعد غياب الفنان احمد عز عن شاشة الدراما منذ قدم مسلسله الأخير "أبو عمر المصري" 2017، قرر العودة إلى سباق الدراما الرمضاني القادم في مسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء وينتمي إلى الأعمال المخابراتية، ويتم تصويره في أكثر من دولة.

أحمد عز في دراما رمضان 2020 والبطلة مفاجأة

شارك في مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذ عن ملف مخابراتي حديث عدد كبير من النجوم منهم بعد غياب 3 سنوات.

وأعلن صناع المسلسل عن مفاجأة حيث تم اختيار الفنانة هند صبري لتكون البطلة أمام عز بعد نجاحهما في فيلم "الممر" الذى أعاد التعاون بينهما بعد غياب 18 عامًا منذ تقديمهما فيلم "مذكرات مراهقة"، وحقق نجاحاً كبيراً حيث تخطت إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه.

كما شاركت هند صبري في فيلم "الفيل الأزرق2"، مع النجم كريم عبد العزيز والذي حقق إيرادات فاقت الـ103 ملايين جنيه مصري ليصبح أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وعرض للفنان أحمد عز أيضاً فيلم "ولاد رزق 2" والذي شاركه في بطولته عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي، وحقق إيرادات أيضاً تخطت الـ100 مليون جنيه.

ينشغل النجم أحمد عز حالياً بعدة أعمال سينمائية ودرامية، حيث يقوم النجم الكبير حاليا بتصوير فيلمين وعرض مسرحية " علاء الدين " وتصويرمسلسل تليفزيونى، وهو ما يضع فيلم "الممر2" في مآزق، حيث ترددت أقاويل باستعدادات عز لتقديم فيلم "الممر2"، وبسؤال منتج العمل هشام عبد الخالق أنه لا صحة لتصوير فيلم "الممر2" حالياً خاصة أن أغلب أبطاله ينشغلون فى أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه فى حالة الرغبة لتقديم الجزء الثانى سيتحدث مع المخرج شريف عرفة وأبطاله لدراسة الفكرة برمتها.

وينشغل أحمد عز حاليا بتصويرفيلمه الجديد "العارف" ويشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، حيث يتبقى له 5 أيام وينتهى من التصوير نهائياً، الفيلم من بطولة محمود حميدة، كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجى .

كما يقدم عز حاليا على مسارح السعودية مسرحيته الجديدة " علاء الدين" ويشارك فى العرض محمد ثروت، بيومى فؤاد، وأخرون، إخراج مجدى الهوارى . كما يستعد لتصوير مسلسله الجديد الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، من إخراج أحمد علاء، وتأليف باهر دويدار، كما يصور خلال الفترة المقبلة فيلم "كيرة والجن" مع النجم أحمد عبد العزيز، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز .