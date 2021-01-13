خاص لـ دوت الخليج.. الأزهر يقرر تعديل درجة النجاح في المواد الثقافية لطلاب الشهادة الثانوية "مستند"

وكيل الأزهر - أرشيفية
قرر الأزهر الشريف، تعديل درجة النجاح في المواد الثقافية لطلاب الشهادة الثانوية لتكون "الدرجة الصغرى"، لتكون 50 % بدلا من 40.
نص قرار الأزهر
ونص القرار، على أن يتم التطبيق بدءا من العام الدراسي الجاري على الصفين الأول الثاني والمستجدين بالشهادة الثانوية بقسميها علمي وأدبي.
وقرر الأزهر الشريف، احتساب الحاسب الآلي مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع لطلاب العلوم الإسلامية بالشهادة الثانوية، بدءا من العام الدراسي الجاري.
وطالب الأزهر الشريف، جميع القطاعات بضرورة اتخاذ اللازم نحو إذاعة القرار على الإدارات التعليمية بالمعاهد، وإخطار الطلاب بها.
وكيل الأزهر يستقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
واستقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الأربعاء بمقر المشيخة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.
ورحب الدكتور الضويني بالدكتور محمود ممتاز، موضحا أن مؤسسة الأزهر ترحب بكافة سبل التعاون مع كل مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة هذا الوطن، مؤكدًا أننا ندعم كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها خلق بيئة تنافسية ملائمة تمنع الممارسات الاحتكارية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وعقب اللقاء، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان :"لا للتواطؤ في العمليات التعاقدية"، بحضور عدد من العاملين بمشيخة الأزهر، ناقشت الورشة قضية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة في المناقصات والعمليات التعاقدية بما يحافظ على المال العام، ويمكن من تحقيق أكبر استفادة في رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.
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