الدكتور صلاح فوزي يوجه رسالة خاصة لهيئة مكتب مجلس النواب الجديد.. ويؤكد:خلو المقاعد تم بصحيح الدستور

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أتبع صحيح الدستور والقانون، بشأن خلو مقاعد الأعضاء الثلاثة الذين توفاهم الله بعد اكتسابهم العضوية بقرار الهيئة الوطنية بإعلان فوزهم، وهم كل من النائب فوزي فتي، عن القائمة الوطنية من أجل مصر، والنائب خالد حجاج، عن حزب الشعب الجمهوري فردي بالقليوبية، والنائب حسن عيد، عن حزب مستقبل وطن فردي، بالسويس.

هيئة مكتب مجلس النواب 2021

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج ، مؤكدا علي أن مجلس النواب هو المنوط بإخلاء مقاعد هؤلاء النواب، خاصة أنهم اكتسبوا العضوية بقرار الهيئة الوطنية بإعلان فوزهم، مشيرا إلي أنه تحدث في حين الوفاه بشأن هذا الأمر، ورأي أن المجلس الجديد هو المنوط به إعلان خلو المقاعد كون الأعضاء اكتسبوا العضوية بقرار الهيئة الوطنية ومن ثم يتم الخلو والتأبين من المجلس الجديد وإخطار الهيئة الوطنية من أجل التصعيد للقائمة والانتخابات التكميلية للفردي، وهو ما تحقق بجلسة البرلمان الافتتاحية.

ولفت استاذ القانون الدستوري إلي أن صحيح القانون والدستور اتبع في هذه الحالة، مشيرا إلي أن حالة دائرة ديرمواس مختلفة حيث لم تجري فيها انتخابات من الأساس، وهو أمر منوط بالهيئة الوطنية للانتخابات، موجها التهنئة للمجلس الجديد علي اكتمال تشكيله وانعقاد جلسته الافتتاحية وانتخاب هيئة مكتب علي مستوي الرئيس والوكاله.

الدكتور صلاح فوزي ومجلس النواب 2021

وتقدم الدكتور صلاح فوزي بخالص التهاني للمستشار الدكتور حنفي جبالي علي حيازته لثقة الأعضاء برئاسة المجلس، وفوزه باكتساح، وأيضا النائب أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس ، والنائب محمد أبو العينين، الوكيل الثاني، متمنيا لهم التوفيق والسداد خلال الفصل التشريعي الثاني.