محمد رمضان في ظهور جديد من كواليس مسلسل موسى "صور"

كشف محمد رمضان، عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان 2021، حيث ظهر في الصورة وهو جالس أمام حصان.

ونشر "رمضان"، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر"، حيث علق عليها قائلا "من كواليس موسى، بإذن الله مَلحمة رمضان2021، إنتاج سينرچى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة"، مضيفًا، "ثقة فى الله نجاح يليق بكم".

محمد رمضان في مسلسل موسى

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره من قبل لمسلسله الجديد "موسى" الذى سيعرض خلال دراما رمضان المقبل، وذلك عبر فيديو ظهر فيه من الكواليس أثناء ركوب الخيل، وظهر فى الفيديو على نغمات إحدى الأغانى التى اشتهرت بالقصة الشعبية "شفيقة ومتولى".

شارك الفنان محمد رمضان، أيضا منذ ايام قليلة، ع جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "موسي"، الذى يحضر له حاليًا، حيث ظهر خلال الصورة بلوك الشخصية مرتديًا الجلباب الصعيدى، وكتب فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "موسى بمشيئة الله رمضان 2021 ربنا يجمعنا على خير".

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر اعمال الفنان محمد رمضان الدرامية هو "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم "الكنز2" من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ومن بطولة محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، أحمد رزق، وأحمد حاتم، هيثم أحمد زكي:، وأمينة خليل، وروبي، وهاني عادل.

صدر الفيلم في عيد الأضحي لعام 2019، يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الجزء الأول في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.