عاجل.. أحمد الأحمر يخرج من قائمة منتخب مصر لكرة اليد

قرر الإسباني روبرتو جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد استبعاد رباعي المنتخب أحمد الاحمر، إسلام حسن، عبدالرحمن فيصل، أحمد هشام سيسا، من قائمة المنتخب أمام المنتخب التشيلي في المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والمقرر إقامتها داخل مصر.

واستعبد الإسباني جارسيا هذا الرباعي، بسبب سياسة التدوير التي يتبعها مع الفريق في ظل المباريات المتلاحقة، والوقت الضيق بين كل مباراة والأخرى، خاصة أن مواجهة منتخب تشيلي تعد هي المواجهة الأسهل في مشوار مصر بالبطولة.

على الجانب الآخر استبعد روبرتو جارسيا أربعة لاعبين من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العالم نهائيا، وهم عبد الرحمن حميد ، أحمد خيري ، خالد وليد ، أحمد عادل.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التشيلي في السابعة من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، في مباراة إفتتاحية لبطولة كأس العالم، حيث تقام المباراة في صالة إستاد القاهرة الدولي.

وتمتد البطولة اعتبارا من اليوم الموافق الثالث عشر من يناير الجاري، وحتى الأاحد الموافق واحد وثلاثين من الشهر نفسه.

وضمت قائمة المنتخب المصري ثلاث وعشرين لاعبا، وهم

كريم هنداوى وعصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر و أكرم يسرى ويحيى خالد ومحسن رمضان وَعَبَد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصرى وخالد وليد وأحمد عادل يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح و عمر الوكيل وأحمد مؤمن و أحمد سيسه.

وتقرر إقامتة تلك البطولة بدون جماهير، بعدما كان مقرر حضور 20 أو 30% من سعة الصالة، إلا أن الاجتماع الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن إقامتها بلا جمهور.

كما تقرر أيضا أن تكون هذه البطولة محفل عالمي، حيث ستشهد عددا من العروض الاوروبية، بمشاركة عدد من الفنانين ابرزهم تامر حسني.

ويبدأ منتخبنا الوطني مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم مقدونيا يوم 16 يناير، وبالأخير السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

