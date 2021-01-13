وكيلة الشيوخ:اكتمال المنظومة التشريعية بداية قوية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة

هنأت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والوكيلين، وأكدت أنه باكتمال المنظومة التشريعية المصرية، بانطلاق أعمال مجلس النواب، وانعقاد أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني للمجلس، هو ما يحسب للقيادة السياسية المصرية، التي نجحت بامتياز في إدارة دفة الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي الشيوخ و النواب، رغم التحديات الكبيرة، التي يمثلها انتشار جائحة كورونا، الأمر الذى يحمل العديد من الدلالات على قدرة الدولة المصرية، والتناغم الواضح بين جميع أجهزتها فضلا عن إصرارها على تحقيق التمثيل النيابي، الذي يعكس إرادة كل فئات الشعب المصري و تطلعه للمشاركة بقوة في صنع القرار.

فيبي فوزي و مشهد إدارة الشوباشي الجلسة الافتتاحية

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، في حديثها لــ دوت الخليج، أن مشهد إدارة النائبة فريدة الشوباشي، الجلسة الافتتاحية مؤشراً على مدى ما وصلت إليه المرأة المصرية من إنجاز وما تحقق لها من مكتسبات بفضل إيمان القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل دور المرأة المصرية في كل جوانب الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدة علي أن اختيار النواب لرئيس المجلس و الوكيلين معبرا عن ملامح المرحلة المقبلة، حيث يتمتع الرئيس المستشار حنفي جبالي، بتاريخ قضائي و قانوني، عريض يبشر بأداء يتناسب مع متطلبات التشريع، والرقابة التي ينتظرها الملايين من المصريين من مجلس النواب.

وأكدت وكيل الشيوخ، فيبى فوزى، أن الاختيار بالتنوع في التوجهات والخبرات والانتماءات، عكس مشهدًا تنافسًا ديمقراطيًا على مناصب هيئة مكتب المجلس،وهذا يعكس بدوره ما وصلت إليه الدولة المصرية من مؤسسية و تنوع و إتاحة الفرصة للجميع على قدم المساواة، موضحه أنه كان ملفتا للنظر الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، خلال الجلسة والحرص على التباعد الاجتماعي بما يعطي المثل والقدوة للجميع على أهمية هذه الإجراءات الوقائية، وضرورة اتباعها في كافة المواقف والمواقع.

وكيله الشيوخ و ‏اكتمال المنظومة التشريعية المصرية

وأكدت النائبة فيبي فوزي في حديثها لــ دوت الخليج، أنه لاشك أن اكتمال المنظومة التشريعية المصرية سوف يكون بداية قوية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تنتظر مجلسي النواب والشيوخ العديد من الملفات المهمة في مجالات الاستثمار و استكمال الإصلاح الاقتصادي، والصحة والتعليم والاسكان وقضايا الشباب والمرأة وغيرها من الموضوعات بالغة الأهمية لمستقبل أفضل لمصر، ولشعبها الذي يستحق المكانة التي يحلم بها و التي طالما سعى الرئيس السيسي للوصول إليها بجهد ابناء هذا الوطن.