حنفي جبالي .. التاريخ يفتح ذراعيه لرئيس مجلس النواب الجديد

سات حالة من التفاؤل الشديد بمشاهد الظهور الأولى لرئيس مجلس النواب الجديد المستشار حنفي جبالي، والذي أجمعت حوله الآراء للمتخصصين والخبراء ومتابعين الشأن السياسي والبرلماني، أنه إضافة حقيقية ومؤثرة لمقعد رئيس مجلس النواب في مؤسسة تشريعية هي الاعرق في مصر والمنطقة وقارة إفريقيا. الانطباع الأول الظهور الأول لرئيس مجلس النواب اتسم بالصرامة الكافية لفرض إيقاع من الجدية الكاملة على مجلس النواب، والمنتظر منه أن يؤدي سيمفونية رائعة من العمل البرلماني الذي ينتظره الشارع المصري، حيث بدا جبالي محددا فيما يريد الذهاب إليه، معترفا بالفضل لمن ساهم في تشكيل لوحة مجلس النواب البديعة، بداية من إصرار القيادة السياسية على استكمال مؤسسات الدولة، مرورا بجهود القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، وصولا إلى الشعب المصري الواعي والقادر على حمل المسؤوليات التاريخية.

بمجرد طرح رئيس مجلس النواب الحالي لإسمه في سباق المترشحين، ظهرت حالة من الإجماع والاحتفاء بالرجل الذي يملك مزايا على مستوى "الشكل والمضمون"، حيث التف حوله النواب، مع الكثير من التصيفيق والتأييد والأحاديث الجانبية التي تتوسم في رجل القضاء الجليل ورئيس المحكمة الدستورية الكثير من الإيجابيات والأدوار التاريخية التي تنتظره. صرامة وانضباط فرض ظهور المستشار جبالي حالة من الأنضباط الشديدة على وقائع الجلسة، وظهر ذلك من خلال تسلم الرجل لأول المهام الصعبة المطلوبة منه، وهي إجراء انتخابات على الوكالة تنافس فيها 8 من الشخصيات المرموقة، ورغم مابدا من توتر في البداية على وقائع الإجراء مع طلبات من نواب بتعديل نظام التصويت، ووقوف بعضهم أمام لجنة حصر الأصوات وسط تحفز وترقب، نجح جبالي في المرور بذلك إلى بر أمان، عبر مجموعة توجيهات سريعة وصارمة، منعت خروج الأمور عن أي سياق طبيعي يعكر صفو العرس البرلماني تحت القبة.

خلال ثاني الجلسات التي ترأسها جبالي، وجه رسالة واضحة وصريحة ومباشرة مفادها، أن طريقة عمل المجلس وأعضاءه، ضمن منظومة نيابية متكاملة، ستسير بـ"الثانية"، وليس الدقيقة، وأنه لاتهاون في المساس بالواجبات البرلمانية المحكومة بضوابط وتوقيتات شديدة الصرامة والجدية، الأمر الذي يظهر ويثبت أنطباعا إيجابيا عن المستقبل المشرق الذي ينتظر مجلس يصطف نوابه خلف قامة بحجم المستشار حنفي جبالي. عالم جليل بالنظر إلى عناوين المجلدات التي تشكل الإسهامات العلمية المؤثرة لرئيس مجلس النواب الحالي، وربطها بما أبداه من سمات شخصية، فإنه يمكننا استشراف ماسيكون عليه أداء مجلس النواب خلال الفترة الحالية، حيث كان لجبالي كتاب بعنوان: دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي، وآخر عن دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية، وثالث بعنوان: أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري، ثم: الرقابة على دستورية التشريع، و الرقابة على دستورية التشريع في مصر. ومما لاشك فيه، أن الإنطباعات الراسخة لدى النواب عن شخصية بحجم الأمين العام لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، وهو الموقع الذي شغله الجبالي، سيكون في اتجاه الاحترام والتوقير والتقدير الذي ينتج على الفور منجزات رقابية وتشريعية، دون أي تراخي أو كلل أو تقليل من رجل شغل مناصب النائب الأول لرئيس المحكمة، إلى جانب نشاطه العلمي المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية



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