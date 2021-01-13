طقس اليوم.. عاصفة ترابية تضرب محافظة القاهرة وتحذيرات مرورية لتجنب الحوادث

طقس اليوم، يشهد حالة من التقلبات الجوية بسبب الرياح المحملة بالأتربة على القاهرة، والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، لتجنب الحوادث التي تتفاقم مع ظهور تلك العواصف الترابية على الطرق السريعة، لذا وجب توخي الحظر من السرعة الهائلة التي من الممكن أن تؤدي إلى الهلاك.

ناشدت إدارة المرور قائدي السيارات، بضرورة اتباع التعليمات واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة لعدم دخول الهواء للسيارات، ما يؤدى إلى انقلاب السيارات.

طقس اليوم والتقلبات الجوية