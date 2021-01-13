طقس اليوم.. عاصفة ترابية تضرب محافظة القاهرة وتحذيرات مرورية لتجنب الحوادث

عاصفة ترابية- ارشيفية
طقس اليوم، يشهد حالة من التقلبات الجوية بسبب الرياح المحملة بالأتربة على القاهرة، والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، لتجنب الحوادث التي تتفاقم مع ظهور تلك العواصف الترابية على الطرق السريعة، لذا وجب توخي الحظر من السرعة الهائلة التي من الممكن أن تؤدي إلى الهلاك.
ناشدت إدارة المرور قائدي السيارات، بضرورة اتباع التعليمات واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة لعدم دخول الهواء للسيارات، ما يؤدى إلى انقلاب السيارات.
طقس اليوم والتقلبات الجوية
نشرت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء: "تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على مناطق من القاهرة والوجه البحرى ومناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة"، موضحة أن سرعة الرياح على القاهرة الآن ١٩ عقدة يصاحبها إثارة للرمال والأتربة.
كانت قد وفرت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.
طقس اليوم
تغيرت حالة الطقس اليوم بشكل مفاجىء ليسود الجو الترابي على محافظات القاهرة، فضلًا عن نشاط الرياح على العديد من المناطق خلال الساعات الماضية، وإستمراراها حتى الآن.
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