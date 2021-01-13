صور.. محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ترعة حافظ الشرقية بمركز أبو قرقاص

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ المنيا أسامة القاضى اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز أبو قرقاص، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه، وذلك لتأهيل 3.625 كم، من الترعة وتطوير 22 مسقى تخدم زمام حوالى 1.500 فدان.





وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير تجرى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المائية والرى، للارتقاء بمنظومة الرى والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لرى أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الرى، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037، والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منها. ورافق المحافظ، خلال جولته المهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى، والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، ومحمد صلاح رئيس مدينة المنيا. واستمع المحافظ، إلى مطالب ومشاكل عدد من الفلاحين، ووجه مديريات الرى والزراعة وكذلك الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بحل جميع المعوقات مشيدا بالمشروع وأهميته فى توفير الوقت والجهد وتنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه. وأوضح وكيل وزارة الرى، أنه بجانب تطوير المساقى فإنه يجرى أيضا تركيب 3 وحدات رفع وذلك لتغذية نهاية الترعة المتعبة والتى كانت تعانى من قلة وصول مياه الرى.

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