مجلس القضاء الأعلى يوجه 10 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيان صحفى صادر عن مجلس القضاء الأعلى: "انطلاقا لما يجيش بصدور جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة والإحساس بمسؤوليتهم ورغبتهم الأكيدة فى تخفيف الأعباء تجاه وطنهم الغالى مصر الحبيبة وشعب مصر الأبى لتفادى الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، وترسيخ روح العطاء فى هذا الظرف الدقيق وشعورهم بالمسؤولية الاستدعاء مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن واستنهاض كل المآثر الإنسانية وترجمتها إلى إجراءات حقيقية وتدابير لمواجهة هذه الجائحة".

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