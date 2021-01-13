محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجدا جديدا ضمن 31 آخرين بتكلفة 900 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مسجد عباد الرحمن بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، ضمن المساجد الجديدة التى تم إنشائها وتطويرها بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وعدد من أهالى القرية.





وأكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفقا لبيان صحفى، أنه تم افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ على مساحة 425 متراً بتكلفة 900 ألف جنيه، ضمن المساجد الجديدة والمساجد التى تم تطويرها وترميمها، فقد تم افتتاح 31 مسجداً خلال 42 يوما منذ شهر ديسمبر الماضى. وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بإنشاء وتعمير المساجد فى كل محافظات مصر، مؤكداً أنه سيتم افتتاح عدد من المساجد بقرى مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، وأنه وجه بتطهير وتعقيم المساجد بصفة مستمرة، مشيداً بمتابعة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة المساجد.

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