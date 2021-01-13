عاجل بالصور.. الرئيس السيسى يبحث مع رئيس سيمنز تنفيذ مشروع القطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذى لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائى لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، بدءا بالتنفيذ الفورى لمشروع الخط، الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد 15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.

ونقل "كايسر" إلى الرئيس تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، معربا عن اعتزازه وشركة "سيمنز" العالمية بالتعاون المثمر مع مصر فى المجالات التنموية، امتدادا لمشروعات الشركة الناجحة فى مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصةً فى مجال الطاقة ومحطات الكهرباء، والتى ساهمت فى دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة الرئيس لخدمة الشعب المصرى، وهى المشروعات التى صنعت تاريخاً مشرفاً للشركة فى المنطقة والعالم.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية "ميركل"، معربا عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة "سيمنز"، والخبرة الألمانية فى مجال الصناعة بوجهٍ عام، لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط.

وشدد الرئيس على أن خط القطار الكهربائى الجديد، سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل فى مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظرا لأنه سيربط ساحلى البحر الأحمر والمتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية، الأمر الذى سيعزز من جهود التنمية فى مصر، ويفتح آفاقاً مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" فى نظم النقل الحديثة.